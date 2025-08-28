Ultrapharma invierte en San Vicente y el Parque Industrial Privado suma más infraestructura

Por un lado, el Laboratorio Ultrapharma construirá un moderno complejo de dos plantas de 1.500 m² cada una, sobre un lote de 5.000 m². Una de ellas estará destinada a la producción de suero. La segunda planta producirá medicamentos liofilizados para uso inyectable, únicamente para pacientes oncológicos, a través de un proceso de conservación en frío que garantiza la eficacia de los tratamientos más sensibles.

El complejo funcionará en tres turnos diarios, las 24 horas, y generará 100 nuevos puestos de trabajo directos, consolidando a Ultrapharma como una de las principales empresas del rubro en la Argentina y reforzando su compromiso con el desarrollo industrial, la salud y el empleo nacional.

Al mismo tiempo, mediante un convenio con Metrogás, se amplió en un 50% el suministro de gas para el Parque, lo que permitirá otorgar gas sin restricciones a grandes consumidores. En particular, las empresas que se instalen en el sector del fondo del predio podrán conectarse directamente en alta presión, asegurando un abastecimiento estable y seguro para procesos industriales de gran escala.

Estas acciones refuerzan la política de desarrollo productivo local, que combina la llegada de inversiones estratégicas con la mejora de los servicios e infraestructura, consolidando a San Vicente como un distrito atractivo para el crecimiento de la industria y la generación de empleo de calidad.