La Plata será sede del festival más popular de la comunidad brasileña

La Plata será sede del “Brazilian Day”, la celebración más importante de la comunidad brasileña en la ciudad. El evento se desarrollará el próximo domingo de 10 a 19:30 horas en la Plaza Moreno.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una jornada festiva con shows en vivo, espectáculos para toda la familia y un corredor gastronómico donde se ofrecerán comidas típicas de Brasil, permitiendo que todos se acerquen a la cultura carioca.

La programación artística contará con la participación de reconocidos grupos y solistas como Pulo do Gato, Pavilhão Samba, Lu Garrote, Diego Fontoura, el Grupo Sambaires y Estação Primeira de Lanús, además de los DJ Dark Panda y Nico Cush, que aportarán ritmo y energía durante todo el encuentro.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de La Plata junto al Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y celebrar la diversidad en la ciudad.