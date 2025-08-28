Odontología suma equipos de última generación

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata presentó nuevos equipos de última generación que permitirán mejorar tanto la atención en el Hospital Escuela como la formación de sus estudiantes.

Se trata de una autoclave de última generación, diseñada para garantizar la esterilización óptima de los instrumentos utilizados en la formación y en las prácticas odontológicas y un scanner portátil, de última generación, un instrumental más sofisticado que permite su traslado para tomar impresiones de la boca de los pacientes lo que facilita la tarea para el odontólogo.

La importancia de esta adquisición no se limita solo a la actualización tecnológica, sino que también refuerza el compromiso de la Facultad con la seguridad y la salud de sus estudiantes y pacientes.

Desde la Facultad aseguran que “una autoclave de este tipo asegura que todos los instrumentales quirúrgicos y de atención estén libres de microorganismos patógenos, elevando los estándares de bioseguridad y mejorando la calidad de las prácticas académicas”.