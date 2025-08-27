Vecinos reclaman a ABSA la reparación de un caño roto

Hace más de tres meses que los frentistas de calle 62 entre 18 y 19 en inmediaciones de Plaza Yrigoyen, están pidiendo a la empresa que repare una pérdida de agua. La enorme cantidad de agua que está saliendo de la rotura de un caño está generando verdín y hace que las personas que circulan por la zona terminen en el suelo, sobre todo la gente mayor.

Uno de los vecinos de la zona que habitualmente pasa por el lugar explicó a la RED92 la odisea que es pasar por allí: ¨Hace más de tres meses que hay una perdida que se hace mayor de agua a mitad de cuadra, todos los días paso por el lugar a veces me patino la gente tiene que cruzar la vereda por el caudal de agua que cada vez es más grande. Se ha llamado a ABSA pero sigue igual. Ya se cayó una persona porque se junta verdín. Esperemos que la empresa tome cartas en el asusto y lo solucione lo antes posible¨, comentó Fernando.

No solo es un peligro para las personas que circulan por esa verada, sino que también por la rotura se está desperdiciando mucha agua.