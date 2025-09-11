Día del Maestro y la Maestra: Rendimos homenaje a quienes enseñan desde el compromiso, la justicia y la esperanza

La tarea docente no se limita a transmitir saberes: es una acción profundamente ética, que busca achicar las brechas de desigualdad y abrir caminos de justicia, solidaridad y democracia.Celebramos a las maestras y maestros que, con su compromiso cotidiano, siembran futuro en cada aula, generando ciudadanía crítica, plural y consciente. Su labor es la que permite que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan proyectar un mañana con más oportunidades.Abrazamos a quienes educan con convicción, construyendo en sus aulas un espacio de esperanza, respeto y equidad.