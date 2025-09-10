San Vicente: 200 familias preadjudicatarias acceden al sueño de la vivienda propia

El acto fue encabezado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, quien estuvo acompañada por el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y autoridades locales. Durante la actividad, Batakis expresó: “Hoy comienza el sueño de las familias que en poco tiempo dejarán de pagar alquiler o de vivir prestado para acceder a una vivienda propia, que abonarán con esfuerzo y con la satisfacción de saber que es suya. Esto es posible gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof, que busca dar respuesta a las necesidades habitacionales de las y los bonaerenses”.

Desde temprano, más de 440 familias se acercaron al Club Deportivo San Vicente para participar del sorteo público, realizado ante escribanos, donde también se sortearon suplentes que serán contemplados en caso de que los titulares no cumplan con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Este proyecto urbanístico, que beneficiará a 200 familias, es posible gracias a la colaboración entre el Municipio de San Vicente, el Instituto de la Vivienda y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por el gobernador Axel Kicillof, junto con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano encabezado por Silvina Batakis.

El Barrio Parque Altos de Miriní, ubicado en Sargento Cabral, entre Castelar y Avellaneda, en Alejandro Korn, es solo uno de los múltiples proyectos habitacionales que se desarrollan en San Vicente. Consta de nueve manzanas y 200 terrenos, y se ejecuta en articulación con el Instituto de la Vivienda provincial, mientras que el Municipio se encarga de la ejecución y fiscalización del programa.

Las viviendas contarán con tres prototipos de diseño de entre 55 y 60 m², con dos habitaciones, baño y living comedor. Se estima que la obra concluya en diciembre de este año. Este barrio surge a partir de la compensación del desarrollo inmobiliario “Solares de Korn”, mediante la Ley de Hábitat, al igual que ocurrió con los terrenos del barrio Papa Francisco.

Al tomar la palabra, el intendente Nicolás Mantegazza destacó el esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Provincia, señalando que: “Este es un proyecto particular que el Municipio de San Vicente ha puesto 200 lotes en un trabajo en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, con nuestro gobernador, Axel Kicillof, porque esta obra no ha parado a lo largo de este año y medio, que actualmente está en la etapa final, con lo cual en pocos meses se va a estar terminando para que ustedes y sus familias puedan disfrutar”.

En la misma línea, Mantegazza subrayó la magnitud del trabajo habitacional que viene desarrollando el distrito: “San Vicente ya ha desarrollado, con estas 200 casas, más de 2000 oportunidades habitacionales para vecinas y vecinos de nuestra ciudad”.

Luego, el jefe comunal puso en valor el acompañamiento de la Provincia y la ministra Batakis, remarcando que: “Con Silvina Batakis valoramos poder crear oportunidades para que las familias puedan tener su lote y vivienda, además de poder crear las condiciones para aquellos que se esfuerzan y trabajan, que viven en alquiler o vienen luchando para conseguir su casa, porque en cada uno de ustedes hay una historia particular. El otro día una familia nos contó que ya no se acordaban por cuantas casas habían pasado, por eso nos emociona ver a tantas familias que puedan lograr algo que anhelan desde hace mucho tiempo, que trae aparejado vivir bien, estar bien de salud, posibilidad de acceder a la educación. Uno de los objetivos que nos pusimos fue que esto no sea a todo o nada, porque si hoy no saliste sorteado, tengas otras oportunidades para alcanzar tu sueño de casa propia”.

Además, Mantegazza realizó un anuncio muy esperado para la comunidad: “La Provincia y el Municipio ya están trabajando en nuevas 200 viviendas más para el distrito”.

Por su parte, la jefa de Gabinete municipal y recientemente electa como primera concejal, Daniela Lassalle, remarcó la importancia de la jornada y sostuvo: “Esta alegría que hoy compartiremos es la frutilla del postre, porque es un trabajo que viene de muchos años, porque la construcción de una vivienda lleva tiempo, es parte de una política de proyectos habitacionales, además de la salud pública, de la educación pública, porque San Vicente se sigue transformando”.