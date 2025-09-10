La esquina de 143 y 63 quedó bajo el agua

Ayer, en el primer día “primaveral” de septiembre, un grupo de vecinos de Los Hornos no logró salir de su asombro por la enorme cantidad de agua que se acumuló en la esquina de 143 y 63, como consecuencia de un caño roto que provocó derrame en la zona.

“Es increíble el agua que hay”, decían por la mañana, describiendo una escena que también había tenido réplicas hace pocos días en la esquina de 43 y 1, justo frente a la Estación de trenes.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse tal fue el revuelo que se generó en la zona, que los propios vecinos salieron a buscar a los operarios de una cuadrilla que estaban trabajando en la zona para poder reparar el caño y que se corte el desperdicio de agua en esa cuadra.

Cabe recordar que hace menos de un mes se inauguró la obra de repavimentación y ensanche de la Avenida 60 y el cruce con la 143 había quedado prácticamente nuevo y mucho más ágil para la circulación de los autos. Sin embargo, ayer, entre la falta de carteles de señalización, las lomas de burro y los badenes que quedaron tapados por el agua que se desparramaba desde la zona de 63, muchos desprevenidos quedaron atrapados en una trampa para circular.

Si bien durante la tarde la situación fue abordada por el personal de ABSA que trabajó en el lugar, lo mismo había ocurrido hace dos meses en 23 y 531 en uno de los laterales del Parque San Martín. En aquella oportunidad, el agua llegó hasta la vereda de la iglesia Rosa Mística y venía desde una de las plantas que tiene ABSA en la ciudad en el medio de este espacio público.

Al cierre de esta edición, los vecinos de Los Hornos confirmaron que el agua ya no se estaba desparramando tanto en la esquina de 63 y 143, pero que el problema de las pérdidas deberá seguir teniendo un seguimiento por parte de la empresa que tiene a cargo el servicio en la región.