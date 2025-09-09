La Autopista La Plata-Buenos Aires sumará un cuarto carril en un tramo clave

La obra se llevará adelante en el tramo más congestionado, entre el Acceso Sudeste y el peaje de Hudson, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de unos 20 kilómetros de extensión que comenzarán a ser intervenidos en noviembre.

El proyecto incluye la incorporación del nuevo carril –ya contemplado en los planos originales de la traza– y tareas de repavimentación de los tres carriles existentes. También se colocará una carpeta asfáltica uniforme y se realizará la nueva demarcación horizontal.

Actualmente, la autopista cuenta con cuatro carriles desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7. Con la ampliación, Aubasa busca mejorar la fluidez del tránsito en el sector donde circulan entre 60.000 y 70.000 autos por día, reducir los tiempos de viaje y brindar mayor seguridad a quienes se desplazan hacia y desde el sur del conurbano.