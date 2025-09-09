Movilización y pedido para ampliar las penas por denuncias falsas

En el marco de una jornada reflexiva en la cual se buscó concientizar sobre los daños ocasionados a las personas que son víctimas de falsas denuncias, abogados y vecinos de La Plata se movilizaron a uno de los juzgados de familia en el denominado 9S, alusivo al día de la protesta sobre esta problemática.

El abogado Marcelo Peña, impulsor del proyecto para ampliar las penas para las personas que denuncien falsamente a otras personas, ya sea de cualquier índole, reconoció que hoy “se estudian más los casos antes de tomar una decisión”, ya que hace algunos años directamente se procedía con la fuerza pública para detener a las personas que eran acusadas.

El proyecto del letrado platense será tratado en el Senado de la Nación, y en el caso de aprobarse resolverá que las penas para aquellas personas que hagan denuncias falsas irá de 3 a seis años de prisión efectiva.

Los manifestantes se convocaron en la puerta del juzgado de familia número 6 a cargo de la doctora Rocca, quien fue apuntada por desempeñarse con imparcialidad por parte de los acusados.