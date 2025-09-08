Chocó a un motociclista en Lisandro Olmos y se dio a la fuga

El hecho se registró el sábado por la tarde en la intersección de 46 y 196, cuando una motocicleta y un Volkswagen Gol blanco colisionaron.

Según el relato del motociclista, ambos circulaban a baja velocidad, pero el auto no frenó y terminó impactando en la parte trasera de la moto, provocando la caída del conductor.

Las cámaras de un comercio cercano registraron el momento del choque. Tras el impacto, el conductor del vehículo se dio a la fuga, mientras que el motociclista quedó tendido sobre el asfalto hasta que vecinos se acercaron para asistirlo.

Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad, pero pide colaboración para identificar y localizar al responsable.