Colecta de juguetes y alimentos para el gran festejo de la niñez en Panchito Comedor

Como viene ocurriendo en los últimos once años los integrantes del comedor Panchito de Barrio Hernández realizarán el tradicional festejo de la Niñez el sábado 13 de septiembre en la plaza Martín Fierro de 29 y 510.

Este espacio entrega cien viandas de comida tres veces por semana y ofrece la merienda dos veces a la semana en esta zona de la ciudad.

De esta manera se hace efectivo el acompañamiento a las familias del barrio con marcado compromiso y esfuerzo por parte de sus integrantes.

En esta oportunidad, aún cuando faltan diez días para el evento, los organizadores conformaron que se siguen recolectando juguetes, alimentos no perecederos, golosinas, galletitas, globos, pañales para niños y adultos, ropa y donaciones económicas para cubrir los fastos del alquiler de inflables. En tal sentido, los interesados en poder colaborar deberán contactarse al 221 525 17 37.

Bajo el lema “Cambiale el mundo a alguien dándole una mano”, desde el comedor Panchito siguen ultimando detalles para que el sábado de la semana que viene sea una verdadera fiesta en la Plaza Martín Fierro de 510 y 29 de Hernández.