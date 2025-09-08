Avanzan a buen ritmo las obras del Barrio Estudiantil Universitario

La Universidad Nacional de La Plata informó que sigue avanzando a buen ritmo la construcción del Barrio Estudiantil Universitario, en el “Campo 6 de Agosto”, en Berisso. Actualmente se construyen 24 viviendas que forman parte de la primera etapa de este proyecto que está a la vanguardia en la búsqueda de soluciones a la problemática habitacional de los estudiantes. El objetivo es que los estudiantes puedan inaugurar el espacio en marzo del año próximo. Funcionarán bajo un sistema de inquilinato, con alquileres de carácter social que serán reglamentados y definidos por el Consejo Superior de la UNLP. La construcción tendrá una planta baja y dos pisos superiores, donde tendrá dos accesos independientes para ingresar cada sector, que estará compuesto por 12 viviendas cada uno.