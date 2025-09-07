Nobleza Gaucha, el primer gran éxito del cine nacional

El 11 de agosto 1915 se estrenó Nobleza Gaucha, la primera película argentina, sin sonido, en blanco y negro, concebida en términos industriales y exhibida internacionalmente.

Fue dirigida por Humberto Cairo, Enrique Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera y se trata de la obra pionera del cine argentino.

El film se inscribe dentro del fenómeno del criollismo en la cultura argentina de entre siglos, un conjunto de prácticas y discursos destinados a crear un sentimiento de pertenencia común en torno a la figura del gaucho.

La historia alterna escenas rurales y urbanas, mostrando costumbres típicas del campo argentino y denunciando la explotación del trabajador rural.

La filmación se llevó a cabo en 1914, con un presupuesto apenas superior a los 20.000 pesos. Se estrenó al año siguiente y recaudó cerca de un millón, algo inusual e irrepetible para la época.

La gran novedad que introdujo Nobleza Gaucha consistió en aprovechar los medios modernos que ofrecía el cine para poner la pampa en movimiento como nunca había sido vista antes.

Marcó progresos en el lenguaje fílmico y fue pionera en la introducción de códigos, específicamente cinematográficos, como 'flashback', plano-contraplano, montaje paralelo, primeros planos, entre otros recursos.

Filmada en exteriores en la estancia La Armonía y en interiores improvisados en Buenos Aires, se proyectó en 25 cines de la capital y fue exhibida en España, Brasil y otros países de Latinoamérica. Su éxito fue tal que hasta inspiró el nombre de una marca de yerba mate que sigue vigente.