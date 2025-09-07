La NASA reveló avances sobre la posibilidad de vida extraterrestre en Saturno

Un grupo de científicos de la NASA difundió nuevos hallazgos que refuerzan la hipótesis de que Titán, una de las principales lunas de Saturno, podría estar desarrollando condiciones aptas para la vida.

Conor Nixon, investigador del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, expresó: “Estamos entusiasmados porque se pueden abrir nuevas direcciones en la investigación de Titán y pueden cambiar la forma en que buscamos vida en el satélite en el futuro”.

Los investigadores hallaron vesículas —estructuras clave en la formación de células— que podrían generarse en los lagos de hidrocarburos de la luna, compuestos de metano y etano en estado líquido en lugar de agua. Estas vesículas, al interactuar y dispersarse, tendrían la capacidad de desencadenar procesos evolutivos que desemboquen en protocélulas primitivas.

Con un tamaño un 50% mayor que la Luna terrestre, Titán es la segunda luna más grande del sistema solar después de Ganímedes, satélite de Júpiter.

Fue descubierta en marzo de 1655 por el astrónomo Christiaan Huygens. A pesar de sus temperaturas extremadamente bajas, que pueden alcanzar hasta -179° Celsius, Titán presenta una atmósfera densa y dorada, caracterizada por una neblina persistente y una dinámica química compleja que genera un sistema climático activo.

El interés científico sobre esta luna se enmarca en la búsqueda de respuestas sobre el origen de la vida en la Tierra hace unos cuatro mil millones de años.

En ese contexto, investigaciones como el proyecto europeo «Protos» han mostrado que al reproducir las condiciones del océano primitivo en laboratorio es posible obtener aminoácidos simples, considerados precursores de la vida.

Con este hallazgo, la NASA refuerza la hipótesis de que la vida no es exclusiva de la Tierra y que el sistema solar podría albergar escenarios donde los elementos químicos básicos se combinen para dar origen a nuevas formas biológicas.

Misión

Para investigar más a fondo este descubrimiento, la NASA ha planeado la misión Dragonfly, un dron que volará por la atmósfera de Titán a partir de la década de 2030. Esta misión llevará instrumentos avanzados para analizar la superficie y la atmósfera de Titán en busca de vesículas y otros compuestos orgánicos que podrían indicar procesos prebióticos.

El aparato sobrevolará docenas de lugares del satélite natural del gigante gaseoso Saturno, rico en metano y posiblemente materia orgánica, en busca de procesos químicos comunes tanto en Titán como en la Tierra primitiva antes de que se desarrollara la vida.