Así funcionarán los servicios durante la jornada electoral
La Municipalidad de La Plata informó cómo funcionarán los servicios locales durante la jornada de mañana.
En el marco de las elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo 7 de septiembre, la Municipalidad de La Plata informó cómo funcionarán los servicios locales durante la jornada de mañana donde los habitantes de la provincia de Buenos Aires se acercarán a las urnas para participar de una nueva elección que renovará las bancas del distrito.
La Comuna precisó que no habrá recolección de residuos, por lo que solicitó a los vecinos no sacar la basura a la vía pública. Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán de forma gratuita y con refuerzo de unidades como fue informado varios días atrás. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a los centros de votación y garantizar el ejercicio del derecho al voto para todos los ciudadanos.
Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.
Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.
Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00, mientras que el Mercado Bonaerense Fijo y el mayorista estarán cerrados.
Finalmente, la República de los Niños va a estar funcionando solo como parque pero no habrá estacionamiento, ni atracciones, además, el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7:00 a 20:00 y el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas permanecerá cerrado.