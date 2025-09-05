En octubre llega la primera feria itinerante inclusiva

La Asociación Mutual de Deportes de Contacto, Artes Marciales y Afines de la República Argentina (DECAM) anunció el lanzamiento de un programa de ferias itinerantes inclusivas destinadas a artesanos, con un foco especial en personas con discapacidad y adultos mayores.

La iniciativa, presentada por Cristian Pérez, profesor de artes marciales y socio fundador de la Mutual, apunta a brindar un espacio de participación y visibilización a sectores que, según destacó, “han sido históricamente excluidos del sistema y necesitan nuevas oportunidades para insertarse y mostrar su talento”.

Las ferias estarán abiertas a todo tipo de artesanos que comercialicen productos de elaboración propia. Sin embargo, el diferencial del programa radica en que las personas con discapacidad y los adultos mayores no abonarán el costo de los stands, a diferencia del resto de los expositores.

Además, los ingresos recaudados por el alquiler de los espacios a los demás artesanos se redistribuirán en beneficio de estos dos segmentos. “Es una manera de equilibrar y de apoyar desde nuestro lugar a quienes más lo necesitan”, explicó Pérez.

Actualmente, se están evaluando las sedes para el encuentro inaugural, previsto para mediados de octubre, con el objetivo de no limitar la convocatoria y garantizar la mayor participación posible. Para más información o consultas están disponibles los Instagram @feriadecamunidosporlainclusion o @mutualdecam, también la página web www.mutualdecam.org o bien por Whatsapp al (11) 6503-0119.

“Queremos que nadie quede afuera. Nos tomamos septiembre como mes de relevamiento para registrar a los interesados, atender consultas y organizar la logística. Ya recibimos numerosas inscripciones y preguntas a través de nuestras redes y la página exclusiva que habilitamos para la feria”, señaló el referente de la Mutual.

Desde la organización subrayan que el objetivo central es ofrecer un espacio de inclusión y de fortalecimiento social. “No queremos quedarnos en diagnósticos o discursos. Lo importante es diseñar proyectos concretos que generen impacto real. Nuestro compromiso es con aquellos que muchas veces son vistos como una carga, cuando en realidad tienen muchísimo para aportar”, remarcó Pérez.

La Mutual de DECAM, que lleva nueve años de trabajo sostenido en el plano social y deportivo, suma así un nuevo programa con impronta comunitaria, reafirmando su compromiso con la inclusión, la solidaridad y la construcción de oportunidades para todos.