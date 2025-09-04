Campaña de Vacunación Antirrábica 2025 en Veterinarias Adheridas de San Clemente del Tuyú

La Dirección de Zoonosis del Partido de La Costa continúa fomentando la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2025, una acción clave para la prevención de la rabia y el cuidado integral de la salud pública. La iniciativa se realiza anualmente en distintas localidades del distrito.

En esta oportunidad se informa a la población que a partir del día 8 de septiembre, y en el marco de la Campaña se encuentra disponible la aplicación de la Vacuna Antirrábica de forma gratuita en las siguientes Veterinarias Adheridas de la localidad de San Clemente del Tuyú:

• «Veterinaria de la Bahía”Dirección: Av. III n°2062Teléfono: (2252)-526776Horarios: lunes a viernes de 9hs a 13hs.

• Veterinaria “El Badajo”Dirección: Diagonal 18 n°3030 (esquina Av. Talas del Tuyu)Teléfono: (2252)-521390Horarios: lunes a viernes de 9hs a 17hs.

• Veterinaria “La Herradura”Dirección: Av. San Martin n°161Teléfono: (2257)-637405Horarios: lunes a viernes de 10:30 a 12:30hs/17:30 a 20hsSábado de 10:30 a 12hs.

• Veterinaria “Arca de Noe”Dirección: Av. Costanera & Calle 4 SurTeléfono: (2252)-529075/(2252)-402098Horarios: lunes a viernes de 10 a 12hs/17 a 20hs

La Directora de Cuidado Animal Zoonosis, Eva Schlegel, recuerda la importancia de cumplir con las condiciones necesarias para vacunar a cada animal: deben tener más de cuatro meses de edad, estar clínicamente sanos, no estar gestando ni amamantando, y no estar bajo tratamiento médico.

Tener en cuenta que a partir de los 4 meses se estaría dando la vacuna antirrábica. Todos los años, es indistinto si el perro está todo el día adentro o si es un pequinés que nunca sale. Es para prevenir la rabia», explicaron desde la Dirección, recordando que la vacunación es obligatoria una vez por año y condición necesaria para trámites como adopciones, viajes o tenencia responsable.