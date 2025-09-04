Los cines municipales de La Plata renovaron su cartelera

Con una selección que combina acción, comedia, ciencia ficción y clásicos del cine nacional e internacional, se renovó la cartelera las salas comunales de la ciudad.

Las funciones se desarrollarán desde hoy al miércoles 10 de septiembre en el Cine Select del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y en el EcoSelect, ubicado en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.

La programación incluye títulos como Mazel Tov, Pesadilla en lo profundo de la noche y El Aura, producciones del Espacio INCAA, el estreno de un videoclip, alternativas gratuitas y proyecciones en 35mm.

Select: Hoy a las 18:30 - Mazel Tov (Entrada $2.800) y a las 20:30 - Pesadilla en lo profundo de la noche (Entrada $3.000). En la jornada de mañana a las 18:30 - Mazel Tov (Entrada $2.800) y 20:30 - Aniceto en 35mm (Entrada Gratuita).

En tanto, en el EcoSelect hoy a las 18:00 Paraná (Entrada $2.800) y a las 20:00 - Ciudad de Dios (Entrada $3.000). En tanto, mañana viernes a las 18:00 - Paraná (Entrada $2.800) y a las 20:00 - Chungking express (Entrada $3.000).