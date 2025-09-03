Habrá clases en todas las escuelas luego de las elecciones

a Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que, una vez finalizadas las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre, todas las escuelas utilizadas como centros de votación abrirán sus puertas con clases en el horario habitual. El objetivo es asegurar que la jornada educativa no se vea interrumpida por el desarrollo de los comicios.

Para hacerlo posible, se llevará adelante un operativo de limpieza y desinfección que comenzará inmediatamente después del cierre de las urnas y el recuento de votos. Las tareas, que se extenderán entre las 18 y las 24 horas de cada domingo electoral, incluirán la puesta en condiciones de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes. Según precisaron las autoridades, se estima que cada procedimiento demandará alrededor de seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

De esta manera, la Provincia busca garantizar la continuidad educativa y brindar tranquilidad a las familias, docentes y estudiantes, asegurando que las instituciones estén en condiciones óptimas al día siguiente de los comicios.