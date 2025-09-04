La Plata

viernes 5 DE septiembre 2025

T: 12º

H: 38%

Temperatura

12º

Humedad

38%

El frío regresó a La Plata

El SMN anticipa mañanas heladas en La Plata hasta el domingo.

Tras las intensas de lluvias que dejó la tradicional tormenta de Santa Rosa, el frío volvió a sentirse en la región en la jornada de ayer y según anunció el pronóstico, se vienen mañanas heladas en La Plata hasta el domingo.

Para la jornada de hoy se espera un cielo algo nublado, con un clima fresco y una baja importante en el termómetro por la mañana.

La temperatura mínima será de 4 grados centígrados, mientras que en horas de la tarde se llegará la máxima que alcanzará unos 13°C.

A pesar de eso, en los próximos días las tardes se mantendrán templadas, lo que dará un respiro a quienes transiten por las calles de la ciudad. Por el momento, no se anticipan lluvias en el corto plazo, al menos hasta bien entrada la próxima semana.

La Platatemperaturafrío

Noticias Relacionadas