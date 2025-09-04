El frío regresó a La Plata

Tras las intensas de lluvias que dejó la tradicional tormenta de Santa Rosa, el frío volvió a sentirse en la región en la jornada de ayer y según anunció el pronóstico, se vienen mañanas heladas en La Plata hasta el domingo.

Para la jornada de hoy se espera un cielo algo nublado, con un clima fresco y una baja importante en el termómetro por la mañana.

La temperatura mínima será de 4 grados centígrados, mientras que en horas de la tarde se llegará la máxima que alcanzará unos 13°C.

A pesar de eso, en los próximos días las tardes se mantendrán templadas, lo que dará un respiro a quienes transiten por las calles de la ciudad. Por el momento, no se anticipan lluvias en el corto plazo, al menos hasta bien entrada la próxima semana.