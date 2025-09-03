La fiebre mundialista ya se siente en City Bell: crecen las consultas por viajes a Estados Unidos, México y Canadá

Aunque todavía falta más de un año para el inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los hinchas argentinos ya empezaron a planificar su presencia en el evento deportivo más esperado.

En City Bell, la agencia Almundo, abierta en marzo y dirigida por los socios Nicolás y Lorena, registra un creciente interés por los paquetes turísticos que incluirán traslados, alojamiento y entradas para alentar a la Selección.

“Ya tenemos consultas de clientes que quieren anticiparse. Siempre que hagan la reserva con tiempo van a obtener mejores valores”, explicó Nicolás, quien junto a Lorena acumula dos décadas de experiencia en turismo internacional y emisivo.

La agencia nació con la premisa de recuperar el trato cercano con el viajero: “Después de la pandemia notamos que la gente busca el contacto directo con un profesional. Nuestro diferencial es el seguimiento: antes del viaje chequeamos la documentación, durante el viaje estamos en contacto para resolver cualquier imprevisto, y después también nos comunicamos para asegurarnos de que todo haya salido bien”, señaló Nicolás.

Más allá del Mundial, los destinos más consultados hoy están divididos entre Brasil y el Caribe, con Aruba y Curazao en alza, además de clásicos como Playa del Carmen y Punta Cana. En el ámbito nacional, Bariloche, Iguazú y El Calafate siguen firmes como escapadas preferidas. También aparecen pedidos más exóticos: Turquía, Egipto y el sudeste asiático, muchas veces con la modalidad de circuitos grupales con guías en español.

En paralelo, Almundo City Bell ya ofrece paquetes para otros eventos deportivos, como los que incluyen entradas, vuelos y traslados para seguir al piloto Franco Colapinto en la Fórmula 1.

“Queremos que cada viaje sea una experiencia completa, acompañada de principio a fin. Esa es la diferencia entre buscar en internet y tener un agente de viajes que te asesore cara a cara”, remarcan los socios.

La sucursal de City Bell de Almundo en calle 473 bis N° 177 entre 13 a y 13b atienden consultas presenciales donde se pueden financiar los alojamientos en cuotas sin interés, es un beneficio extra que no está disponible en la web.