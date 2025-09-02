Controles preventivos y consultorios móviles en La Plata

Con la premisa de seguir acercando controles preventivos y herramientas de promoción de la salud a la comunidad, se instalarán postas de vacunación con dosis antigripales, de calendario y contra el sarampión; se llevarán a cabo talleres y charlas en instituciones educativas; se harán controles médicos a jugadores de clubes y estudiantes; y se concretarán jornadas veterinarias.

Hoy los profesionales de la salud estarán de 9 a 10:30 en 131 entre 635 y 636 en Arana. Taller de promoción y cuidado de la salud para niños y niñas del Jardín N° 74. También a las 10 horas en 149 entre 35 y 36, en San Carlos con Jornada por el Día de las Obstétricas y las Embarazadas para la preparación hacia una maternidad consciente.

Asimismo, estarán en el Jardín N°928 de 139 entre 517 y 518 a las 8:30 A 12:00 con jornada de vacunación para niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Además, desde las 9 en la Delegación Comunal de Altos de San Lorenzo de 25 y 75 habrá una jornada de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos. La vacunación es por orden de llegada, mientras que para la castración los turnos se solicitan de manera presencial en la Delegación de Altos de San Lorenzo.

En tanto, mañana desde las 9:00 en el Consultorio itinerante AEPSO de Plaza Moreno, personal de la asociación brindará atención gratuita a pacientes con psoriasis en la que podrán ser evaluados por un dermatólogo y un reumatólogo y realizarse una ecografía en una misma cita médica. Los turnos se solicitan de manera gratuita en www.aepso.org o Ilamando al 0800 222 3776. Además, la Secretaría de Salud de la Municipalidad ofrecerá vacunación, testeos de HIV y talleres de promoción y prevención de dengue.