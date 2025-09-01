San Vicente avanza con nuevas escuelas y más infraestructura educativa

El intendente sanvicentino, Nicolás Mantegazza, recorrió distintas instituciones educativas del distrito. En San Vicente visitó la Escuela Primaria N°6, ubicada en Belgrano entre Maipú y Estrada; mientras que en Alejandro Korn se acercó a la Escuela Primaria N°26, en Puerto de Palos entre 12 de Octubre y Fernando de Aragón, y a la Escuela Primaria N°32, situada sobre General Paz entre Chaco y Santa Fe. Además, estuvo presente en el inicio de obra de la nueva Escuela Secundaria N°11, que se construye en Asamblea entre Gainza y Brandsen, también en Alejandro Korn.

Cada uno de estos establecimientos escolares contará con una matrícula proyectada de gran impacto para la comunidad: la Escuela Primaria N°6 tendrá 540 estudiantes, la Escuela Primaria N°26 un total de 516 alumnos, la Escuela Primaria N°32 alcanzará los 220 estudiantes, y la Escuela Secundaria N°11 recibirá a 289 jóvenes. En conjunto, suman 1.565 nuevas vacantes para el sistema educativo del distrito.

Estas construcciones, que habían sido abandonadas por el gobierno nacional, fueron reactivadas debido al trabajo conjunto entre el Municipio de San Vicente y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Cada ladrillo que levantamos es la certeza de que en San Vicente la educación sigue siendo el camino para crecer y soñar juntos”, expresó Mantegazza, destacando que estas obras significan más vacantes, más oportunidades y mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes de los distintos barrios.

En la recorrida, estuvieron presentes autoridades educativas locales y provinciales, quienes acompañaron al intendente y a las comunidades escolares en la celebración de un paso fundamental para la transformación educativa del distrito.

Las nuevas instituciones contarán con aulas, laboratorios, bibliotecas y espacios de orientación, sumado a que la Secundaria 11 dispondrá de un espacio deportivo, fortaleciendo la oferta educativa y respondiendo a una demanda histórica de familias y vecinos de San Vicente, Alejandro Korn y zonas aledañas.

“En San Vicente la educación es prioridad y vamos a seguir trabajando para garantizar más escuelas y más oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes”, concluyó el intendente.