El Tren Roca volvió a La Plata

A primeras horas de la mañana los usuarios del Tren Roca comenzaron a utilizar nuevamente el servicio desde la estación de 1 y 44, ya que desde hacía un mes no estaba llegando las formaciones debido a las obras que se estaban llevando a cabo.

Los trabajos que se realizaron fueron el cambio de dos mil metros de rieles y la modernización de los pasos peatonales y a nivel. Esto llevó varias semanas para dejarlo en condiciones para que el servicio pueda llegar y salir desde La Plata.

Por otra parte, desde Trenes Argentinos advirtieron que las formaciones van a recorrer el nuevo tramo a una velocidad reducida de unos 12 kilómetros por hora por unos días por precaución.