Nuevo ciclo de actividades de la UNLP

La Prosecretaría de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata llevará adelante un ciclo de actividades sobre creación y financiamiento de Empresas de Base Tecnológica, que se desarrollará este mes en distintos espacios de la UNLP. La primera de ellas se realizará mañana a las 19 en la Facultad de Económicas, siendo una Charla Internacional a cargo de Dileep Rao, quien ha financiado cerca de 400 proyectos, es autor de obras de referencia publicadas por la American Management Association y el New York Times. Las jornadas continuarán en modalidad de Workshop el miércoles, viernes y el próximo lunes, a las 10, en el Aula de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas. “Esta actividad constituye una oportunidad para analizar y debatir los diferentes modelos de financiamiento del crecimiento emprendedor, contrastando el rol del capital de riesgo tradicional con las estrategias de los unicorn entrepreneurs.”, destacaron desde la organización.