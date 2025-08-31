Captan la imagen más clara de una llamarada solar de clase superior

Un grupo de astrónomos logró obtener por primera vez imágenes con una resolución sin precedentes de una llamarada solar, revelando los detalles más ínfimos de las estructuras magnéticas de la estrella, según recoge el estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters.

El logro se debe al telescopio solar Daniel K. Inouye, el instrumento más grande del mundo de su tipo, operado por el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos.

Un comunicado de la Fundación Nacional de Ciencias reveló que los investigadores pudieron documentar en video cientos de finísimos bucles coronales que emergen de la superficie durante la erupción solar de clase X1.3, uno de los eventos más energéticos del Sol.

Estas llamaradas se causan por cambios en el campo magnético de la estrella y pueden desencadenar tormentas solares que afecten las comunicaciones por radio, los satélites y los sistemas de energía de la Tierra. Los bucles coronales son arcos de plasma sobrecalentado que cuelgan de las líneas del campo magnético. Suelen acompañar las erupciones y ayudan a comprender dónde y cómo se almacena y libera la energía.