Inauguraron la Plaza de la Niñez en el Barrio Nuevo Mercadito

En el contexto de una nueva jornada del programa “Nos vemos en tu barrio”, el municipio platense cerró el mes de agosto inaugurando una nueva plaza en uno de los barrios más humildes que tiene la ciudad.

Se trata de la nueva Plaza de la Niñez, que está ubicada en 518 y 117, en el denominado Barrio Nuevo Mercadito, que a su vez está en la parte de atrás del mercadito regional de La Plata.

En el territorio de Iván Maidana, presidente del Consejo Escolar y hombre fuerte de la gestión municipal en Ringuelet, más de 300 familias acudieron a realizar los trámites que suelen ofrecerse cada vez que se implementa este programa en los diferentes barrios de la región.

Además de inaugurar la plaza, los vecinos pudieron cortarse el pelo, agilizar gestiones que antes solían hacerse en dependencias municipales que funcionaban en el centro y contar con información vinculada a servicios y a salud.

Además, se brindó asesoramiento desde el área de educación, para lo cual también acudieron otros funcionarios del área.

El Barrio Nuevo Mercadito está pegado al viejo Barrio Mercadito y se divide de Ringuelet por las vías del tren de calle 1. Allí fueron reubicadas decenas de familias que hace algunos años vivían en otros sectores de la ciudad y recibieron viviendas para poder habitar.

En la actualidad se estima que hay más de 300 familias en el radio de manzanas compuesto desde la 519 hasta la 515 y desde 115 hasta la 118.

Si bien en la zona ya había dos espacios verdes, ahora los chicos y las familias que están radicadas más sobre 519 empezaron a gozar de este nuevo espacio de recreación y reflexión que tiende a homenajear a los más chicos de esta región.

Últimas horas de obras en las vías del tren

De no mediar contratiempos, y siempre y cuando la lluvia no lo impida, entre hoy y mañana quedarán finalizadas las obras de mantenimiento y recambio de vías del tren en el tramo que va desde la 528 bis hasta la estación de 1 y 44.

Durante todo el mes de agosto el Tren Roca llegó solamente hasta la estación de Tolosa, y está todo dado para que el lunes, con el inicio del mes de septiembre, se retome el recorrido habitual hasta 1 y 44.