Cortes y desvíos en la Autopista Buenos Aires – La Plata

A raíz de trabajos de mejora en la calzada, la empresa concesionaria AUBASA dispuso el cierre temporal en tres sectores clave entre la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Estas maniobras forman parte de una estrategia programada para optimizar el corredor vial y evitar complicaciones mayores en el futuro.

Para minimizar el impacto en la circulación, se establecieron rutas alternativas señalizadas. AUBASA instó a los automovilistas a respetar la cartelería, reducir la velocidad y estar atentos a los desvíos mientras duren los trabajos. Además, hizo un llamado a extremar las medidas de precaución, especialmente durante los horarios de alta demanda vehicular.

En publicaciones locales anteriores, se documentaron esquemas similares de cortes y derivaciones en la autopista, por lo que las fuentes recomiendan anticipar los viajes y contemplar tiempos adicionales en trayectos recurrentes hacia o desde La Plata.