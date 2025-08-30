Se realizaron controles de salud en diferentes barrios de La Plata

Esta semana se llevaron adelante nuevos operativos sanitarios con el objetivo de seguir facilitando el acceso a la salud de todos los vecinos. En los últimos días, el recorrido abarcó las localidades de Lisandro Olmos, San Carlos, City Bell, Ringuelet, Melchor Romero, Hernández, Arana y el casco urbano.

En ese sentido, se brindaron controles médicos integrales a jóvenes deportistas de clubes locales y a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Además, se desplegaron postas de vacunación con dosis de calendario, antigripales y contra el sarampión en diferentes puntos de la capital bonaerense.

En la misma línea, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, IOMA y la UNLP, se llevó a cabo una jornada que incluyó control de diabetes, control de niño sano, testeos rápidos de VIH, consejería en salud mental, chequeos de salud bucal y cardiológicos, asesoría en salud sexual y colocación de implantes.

Además, continuaron los festejos por el Mes de la Niñez con diferentes propuestas lúdicas y postas informativas para las familias y, al mismo tiempo, se desarrollaron jornadas veterinarias con vacunación antirrábica y castración de perros y gatos.

Como cada semana, asimismo, se reforzó la campaña contra las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) en general y el sarampión en particular, contemplando visitas puerta a puerta para detectar casos febriles y presencia de sarpullido.

Vale recordar que, al margen de las jornadas de salud impulsadas por la Municipalidad, se aplican vacunas de calendario, antigripales, contra el sarampión y contra el covid todos los días en los diferentes centros de atención primaria de la salud (CAPS).