Tiempos Circulares se estrena en La Plata con entrada libre y gratuita

El documental “Tiempos Circulares” tendrá su estreno en la ciudad el próximo sábado 30 de agosto a las 19:30 horas en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita.

La película narra la historia de cuatro amigos y hermanos unidos por una tragedia común: la desaparición de sus padres. A lo largo de los años, vuelven a encontrarse y reafirman un lema que los sostiene: “Su venganza es ser felices”. El film, que llega a La Plata con un recorrido exitoso en distintos festivales, fue reconocido con el premio del Polo Audiovisual Córdoba, una Mención Especial en el Festival de Cine del Fin del Mundo y la selección oficial en el Festival de Cine de Las Alturas. La proyección contará con la presencia del director y los protagonistas, quienes compartirán con el público la experiencia de llevar adelante una obra que combina memoria, resiliencia y la fuerza de los vínculos.