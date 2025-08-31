Descubren el esqueleto de nueva especie de ave que vivió hace 20 millones de años

El esqueleto de un enorme pájaro marino que vivió hace veinte millones de años fue descubierto en el desierto de Ocucaje, en Perú, por el paleontólogo Mario Urbina, según anunció la Universidad Nacional Mayor San Marcos (Unmsm) en un comunicado.

“Es una joya pues se encuentra en un estado de preservación excepcional. Para mí es uno de los más hermosos del mundo pues no existen restos fósiles de otro pájaro tan bien conservados como este (...). Esta especie estaría asociada al ámbito marino”, expresó el reconocido paleontólogo sanmarquino, Mario Urbina Schmitt.

Con dimensiones parecidas a las de un cóndor actual, se trata de un espécimen nunca antes estudiado dado que tiene un cráneo grueso. “El cráneo de un pájaro normal tiene un grosor similar al de una cáscara de un huevo. Creo que va a ser una nueva especie porque yo no conozco aves que tengan ese grosor de cráneo", dijo el experto.

“Esto es algo nuevo, ya que las aves del Mioceno son prácticamente desconocidas en Perú. No tengo un buen registro fósil de aves de hace 20 millones de años, pero sí tengo muchas de hace 15 millones de años o más jóvenes”, completó.

Aunque lo halló hace dos años, recién en los próximos días Urbina y su equipo de trabajo extraerán los huesos para los análisis respectivos. Asimismo, adelantó que el nombre de esta nueva especie de ave se llamará ‘Irma Franklin’, en honor a la ornitóloga y docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos.