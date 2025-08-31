Salieron las nuevas fechas para pedir turno para castraciones gratuitas en La Plata

En la continuidad de un plan que impulsó la Secretaría de Salud de La Plata, el último viernes se castraron más de 50 animales entre perros y gatos en seis horas en el playón de la delegación municipal de City Bell y se vacunaron a más de 80 mascotas que los vecinos de esta localidad fueron acercando sobre la calle 473 y 17.

De acuerdo a lo expresado por el Subsecretario de Salud platense, el médico Isidro Lescano, a partir del lunes se otorgarán nuevos turnos presenciales en las delegaciones de Altos de San Lorenzo y de Ringuelet para las próximas jornadas que serán entre el 9 y el 12 de septiembre.

Aquellos que viven en Altos de San Lorenzo y pretendan castrar a sus mascotas deberán presentarse el lunes en 19 y 85 y allí serán anotados en un listado para luego llevare a sus perritos el día 9 de septiembre para realizar la intervención. Ese día también se aplicarán sin turno y de forma gratuita la vacuna antirrábica.

En Ringuelet, en tanto, las castraciones y vacunación gratuita se realizarán el 11 y 12 de septiembre en 10 bis y 512 bis y para acudir a las operaciones de castración habrá que solicitar un turno de forma presencial también el lunes en 7 entre 511 y 512.

El cuidado de los animales y la comunidad en general

La vacunación y la castración son dos pilares fundamentales para el cuidado y control de la población de mascotas, que benefician tanto a los animales como a la sociedad en general.

Realizar estas intervenciones en campañas, como en el caso de la castración masiva, puede aumentar la cobertura vacunal y disminuir el riesgo de contagio de enfermedades para toda la comunidad. Cabe destacar que los perros y gatos mayores a tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia de manera anual y a lo largo de su vida para evitar contagios y la trasmisión de esta enfermedad infecciosa mortal ya sea por lameduras, mordeduras o arañazos.

Para acceder al servicio de castración es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata y garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos.

Los felinos deberán ser trasladados dentro de una bolsa de red, mientras que los caninos tendrán que presentarse con collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía.