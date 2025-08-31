Domingo cultural en La Plata

Para este domingo se puso en marcha una nueva agenda de espectáculos y entretenimientos que incluyen muchas propuestas culturales. Entre las actividades destacadas se encuentran las atractivas obras teatrales que se presentarán en diversas salas de la ciudad, como La conversación infinita, con Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina.

A partir de las 16:30, quienes visiten el Paseo de Compras Meridiano V podrán disfrutar del show en vivo de música melódica de Paola Crego y recorrer los diversos puestos de moda circular disponibles en el circuito comercial.

El Cine Select, por su parte, va a proyectar Adiós a las Lilas, mientras que en el Cine EcoSelect se podrá ver nuevamente El amo del jardín, ambas funciones a las 18:00. A su vez, a las 20:00 la sala Select sumará la proyección gratuita Gatica, el mono, y desde las 20:30 la sala EcoSelect ofrecerá Boletín interno.

Por otro lado, desde las 20:00 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha se realizará la muestra de danza de Casa EnCantArte, a cargo de Ornella Piñero, y a la misma hora regresará la comedia Bye bye a la Sala Armando Discépolo, con acceso gratuito y retiro previo de entradas por boletería.

Por último, el Teatro Municipal Coliseo Podestá recibirá desde las 20:00 a Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina con La conversación infinita, un encuentro para todos y para nadie.