Más de 600 adultos mayores disfrutaron de bingo, baile y diversión

El encuentro, realizado el domingo, contó con la participación de más de 600 adultos mayores, y contó con la presencia del presidente de Lotería, Gonzalo Atanasof y el intendente de La Plata, Julio Alak.

“Este es uno de los encuentros que más disfruto, porque nos permite estar cerca de nuestros adultos mayores, acompañarlos y generar espacios de alegría y encuentro en un contexto difícil. Hoy muchos jubilados están siendo castigados por las políticas del Gobierno Nacional, y por eso es una enorme satisfacción poder compartir con ellos una tarde de premios, música y baile” afirmó Atanasof.

Además, agradeció especialmente “a Julio por haberse sumado a esta jornada, porque demuestra que cuando trabajamos en conjunto podemos darle a nuestros adultos mayores la atención y el reconocimiento que se merecen”.

Pasado el mediodía comenzó la primera de las cuatro rondas de bingo que contó con importantes premios por línea y por cartón. Además, se sortearon entre todos los participantes dos TV de 50’ y una estadía para dos personas en el Hotel Sasso de Mar del Plata.

También hubo tiempo de compartir una merienda y, para el final, el salón se transformó en una verdadera pista de baile gracias a la entretenida musicalización del DJ Uriel Gómez; Lara Ferreyra en Banda y Marcelo Gabriel.

La iniciativa, que se puso en marcha en 2023, ya recorrió distintos puntos de la provincia como Mar del Plata, Luján, Colón, Coronel Pringles y San Andrés de Giles, y continúa consolidándose como una propuesta de integración y recreación para las y los adultos mayores.

Durante la jornada, que también contó con el acompañamiento del Instituto Cultural, se instaló un stand de IOMA para responder dudas y consultas sobre la obra social.