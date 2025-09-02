Descubren un extraño tiburón de piel naranja en el Caribe

Un tiburón con un llamativo aspecto anaranjado debido a una rara enfermedad de la piel fue capturado frente a las costas de Costa Rica. El tiburón nodriza, que medía más de 2 m de largo, carecía de la coloración marrón habitual de la especie. El tiburón fue capturado en una excursión de pesca deportiva cerca del Parque Nacional de Tortuguero, a 37 m de profundidad.

Los investigadores creen que su inusual aspecto se debe al xantismo o xantocromismo, un trastorno de la pigmentación que crea excesivos colores amarillos o dorados en la piel de los animales debido a la falta de pigmentación roja.Según una investigación de la Universidad Federal de Río Grande (Brasil), nunca antes se había observado en el Caribe esta rara afección en peces cartilaginosos, un grupo que incluye tiburones, rayas y mantarrayas.

El tiburón también mostraba rasgos de albinismo, incluido un par de llamativos ojos blancos.Los tiburones nodriza suelen tener una piel marrón que los ayuda a mimetizarse con el fondo marino. Tener la piel naranja brillante, o los ojos blancos en caso de albinismo, les hace más visibles y, por tanto, más vulnerables a los depredadores en la naturaleza. A diferencia de la mayoría de los tiburones, la especie nodriza tiene una bomba bucal especial que le permite respirar sin nadar.