Refuerzan las jornadas veterinarias con nuevos operativos

Se realizarán nuevas jornadas veterinarias en El Rincón y Gorina que incluirán castraciones y vacunaciones contra la rabia destinadas a perros y gatos mayores de tres meses. El objetivo es fortalecer la salud animal y fomentar una tenencia responsable.

Las actividades en El Rincón se van a desarrollar el martes 16 y el jueves 18 de septiembre de 9:00 a 14:00 en la delegación comunal de 138 entre 442 y 443. La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración será necesario sacar turno de forma presencial en el mismo espacio a partir del 8 de septiembre de 9:00 a 12:00.

En Gorina, la jornada tendrá lugar el miércoles 17 y el viernes 19 de septiembre de 9:00 a 14:00 en la delegación comunal de 140 bis y 489. La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración será necesario sacar turno de forma presencial en el mismo espacio a partir del 8 de septiembre de 9:00 a 12:00.

Cabe destacar que los perros y gatos mayores a tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia de manera anual y a lo largo de su vida para evitar contagios y la trasmisión de esta enfermedad infecciosa mortal ya sea a través de lameduras, mordeduras o arañazos.

Para acceder al servicio de castración es obligatorio presentarse con DNI físico que acredite domicilio en La Plata y garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos.

En el caso de los felinos, deberán ser trasladados dentro de una bolsa de red, mientras que los caninos tendrán que presentarse con collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía.