“Somos Parte”: un taller sobre turismo para toda la comunidad
La Municipalidad de La Costa lanza un taller abierto con herramientas para vecinos y vecinas que buscan crecer en el turismo local.
La Municipalidad de La Costa invita a participar de “Somos Parte”, un taller sobre nuestra principal actividad económica: el turismo, pensado como un espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo para toda la comunidad.
Se trata de una jornada dinámica en la que se brindarán herramientas útiles que permitirán a los participantes potenciar sus vínculos con el turismo durante todo el año.
En cada encuentro se abordarán temas clave como:
* La actividad turística en nuestro municipio y su impacto en la economía local.
* Herramientas laborales para mejorar la búsqueda de empleo.
* Cómo armar un currículum claro y atractivo.
* Estrategias para la atención al cliente, fundamentales en el ámbito del turismo.
La actividad se desarrolla en los centros comunitarios y espacios locales, para garantizar que todos los vecinos tengan la posibilidad de acercarse y participar.
Fechas y sedes de los encuentros:
Mar de Ajó Norte – Viernes 5 de septiembre | 14.00 hs
Comunitario El Tala– Viernes 12 de septiembre | 14.00 hs
Eva Perón– Viernes 19 de septiembre | 14.00 hs
Centro de Jubilados Mar del Tuyú– Viernes 26 de septiembre | 16.00 hs
Nueva Atlantis – Viernes 3 de octubre | 14.00 hs
“Somos Parte” es más que un taller: es una oportunidad para aprender, compartir y construir juntos el futuro turístico de La Costa.