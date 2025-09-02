“Somos Parte”: un taller sobre turismo para toda la comunidad

La Municipalidad de La Costa invita a participar de “Somos Parte”, un taller sobre nuestra principal actividad económica: el turismo, pensado como un espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo para toda la comunidad.

Se trata de una jornada dinámica en la que se brindarán herramientas útiles que permitirán a los participantes potenciar sus vínculos con el turismo durante todo el año.

En cada encuentro se abordarán temas clave como:

* La actividad turística en nuestro municipio y su impacto en la economía local.

* Herramientas laborales para mejorar la búsqueda de empleo.

* Cómo armar un currículum claro y atractivo.

* Estrategias para la atención al cliente, fundamentales en el ámbito del turismo.

La actividad se desarrolla en los centros comunitarios y espacios locales, para garantizar que todos los vecinos tengan la posibilidad de acercarse y participar.

Fechas y sedes de los encuentros:

Mar de Ajó Norte – Viernes 5 de septiembre | 14.00 hs

Comunitario El Tala– Viernes 12 de septiembre | 14.00 hs

Eva Perón– Viernes 19 de septiembre | 14.00 hs

Centro de Jubilados Mar del Tuyú– Viernes 26 de septiembre | 16.00 hs

Nueva Atlantis – Viernes 3 de octubre | 14.00 hs

“Somos Parte” es más que un taller: es una oportunidad para aprender, compartir y construir juntos el futuro turístico de La Costa.