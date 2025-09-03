Durante las elecciones el transporte público será gratuito en la ciudad
En línea con la decisión del Gobierno bonaerense, el municipio decretó que los vecinos podrán trasladarse hasta las sedes de votación sin pagar boleto.
La Municipalidad de La Plata dispuso la gratuidad del boleto en todas las unidades de transporte público de pasajeros urbano durante las jornadas electorales del 7 de septiembre y del 26 de octubre de 2025.
La medida fue decretada por el intendente Julio Alak en adhesión a la disposición del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos, facilitar el ejercicio del derecho al sufragio y procurar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios.
Además, y teniendo en cuenta el previsible incremento del flujo de pasajeros, los operadores del transporte público deberán reforzar la prestación de los servicios a su cargo, aumentando la frecuencia autorizada y aplicando la diagramación horaria de día sábado durante ambas jornadas.
Cabe destacar que la iniciativa de la cartera del gobierno de Axel Kicillof alcanza al transporte urbano e interurbano de media distancia aledaño a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interurbano de larga distancia de jurisdicción provincial y también implica frecuencias autorizadas para los días sábado.