Un joven argentino entre los diez mejores estudiantes del mundo

Orgullo bonaerense. Gastón Díaz, un joven de 17 años oriundo de Lanús, fue seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo para el prestigioso Global Student Prize 2025, un reconocido galardón que busca al “mejor estudiante del mundo” y otorga 100.000 dólares al ganador.

Entre sus logros se encuentra la creación de Cresify, una aplicación de marketing digital reconocida por Microsoft for Startups, que detecta señales de compra basadas en el comportamiento del consumidor.

Además, es coautor de una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil que ya se implementa en más de 70 ciudades argentinas, y ha obtenido una medalla por sus conocimientos de geometría en la Olimpiada Matemática Argentina.

A su vez, el joven bonaerense enseña matemáticas e informática, y colabora en la entrega de más de 5.000 desayunos al año a niños en situación de vulnerabilidad como voluntario del Grupo El Ombú. Si resultara ganador, planea usar los 100.000 dólares para potenciar las iniciativas en las que ya está participando y aumentar su alcance.

Las postulaciones y nominaciones para el Global Student Prize 2025 abrieron el miércoles 19 de febrero y cerraron el domingo 27 de abril de 2025. Los criterios de evaluación incluyen logros académicos, impacto en sus pares, contribución en sus comunidades y más allá, superación de adversidades, creatividad e innovación, y compromiso como ciudadanos globales.

De cara al futuro, dio a conocer planea estudiar Ciencias de la Computación combinadas con negocios o matemática. Su interés principal es la inteligencia artificial, campo en el que ve un enorme potencial para ayudar a muchas personas.

En 2024 la ganadora fue la mexicana Ángela Elena Olazarán Laureano. Otra argentina, Martina Bahiana Basgall Sequeira, también estuvo entre los 10 finalistas.

Este año, junto a Gastón, compiten Valeria Corrales (España), Adama Finda Borway (Sierra Leona), Mississauga Krishiv Thakuria (Canadá), Omar Ahmed (Egipto), Adarsh Kumar (India), Grace C. Liu (Estados Unidos), Fatma Deniz Aydin (Turquía), Dalia Zidan (Emiratos Árabes Unidos) y Shohail Ismail (Reino Unido).