El deporte local sigue creciendo en San Vicente
El Municipio de San Vicente continúa apuntalando al deporte local.
Nicolás Mantegazza encabezó una serie de encuentros con instituciones deportivas del distrito con el objetivo de seguir acompañando el crecimiento de los clubes y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las y los deportistas.
En primer lugar, se reunió con jugadoras y jugadores de los distintos clubes de vóley de San Vicente, quienes recibieron nueva indumentaria. “Es un orgullo ver cómo este deporte crece día a día y sigue sumando equipamiento que acompaña su desarrollo”, destacó el mandatario local, acompañado por la jefa de Gabinete, Daniela Lasalle; el subsecretario de Deportes, Cristian Gómez y el director de Desarrollo Deportivo, Oscar Boccalandro.
Por otra parte, el jefe comunal visitó el Club Real Domselaar junto a su presidente, Horacio “Pato” Romero, miembros de la comisión directiva, familias y jugadores. Durante el encuentro, se anunciaron mejoras en la iluminación y el cerramiento del predio, además de confirmar que próximamente la institución contará con la titularidad de dominio del espacio donde actualmente desarrollan sus entrenamientos.
“Seguimos acompañando a nuestros clubes, que brindan un lugar de pertenencia y transmiten valores fundamentales para crecer en comunidad”, afirmó el intendente sanvicentino.
De esta manera, el Municipio de San Vicente reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo social en todo el distrito.