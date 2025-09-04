El deporte local sigue creciendo en San Vicente

Nicolás Mantegazza encabezó una serie de encuentros con instituciones deportivas del distrito con el objetivo de seguir acompañando el crecimiento de los clubes y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las y los deportistas.

En primer lugar, se reunió con jugadoras y jugadores de los distintos clubes de vóley de San Vicente, quienes recibieron nueva indumentaria. “Es un orgullo ver cómo este deporte crece día a día y sigue sumando equipamiento que acompaña su desarrollo”, destacó el mandatario local, acompañado por la jefa de Gabinete, Daniela Lasalle; el subsecretario de Deportes, Cristian Gómez y el director de Desarrollo Deportivo, Oscar Boccalandro.

Por otra parte, el jefe comunal visitó el Club Real Domselaar junto a su presidente, Horacio “Pato” Romero, miembros de la comisión directiva, familias y jugadores. Durante el encuentro, se anunciaron mejoras en la iluminación y el cerramiento del predio, además de confirmar que próximamente la institución contará con la titularidad de dominio del espacio donde actualmente desarrollan sus entrenamientos.

“Seguimos acompañando a nuestros clubes, que brindan un lugar de pertenencia y transmiten valores fundamentales para crecer en comunidad”, afirmó el intendente sanvicentino.

De esta manera, el Municipio de San Vicente reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo social en todo el distrito.