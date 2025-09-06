Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras provincias

Llegó el fin de semana y con él las bajas temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes y frío extremo para distintas regiones del territorio nacional.

Según informó el organismo el frío extremo afectará a la totalidad de a la provincia de Buenos Aires, donde se esperan mínimas de 4°C. Asimismo se detalló que se trata de fenómenos que podrían generar un efecto “leve a moderado” en cuanto a la salud. Además, se afirmó: “Estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

Otras de las provincias que se verán afectadas serán: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.

Al mismo tiempo, desde el organismo nacional remarcaron que para alcanzar temperaturas más acordes a esta época del año, habrá que atravesar varios días de frío polar.

En el transcurso de este fin de semana también se advirtió por vientos fuertes en las zonas cordilleranas de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, los cuales rondaran entre 60 y 69 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 87.

En cuanto al AMBA, se esperan que las temperaturas mínimas sean de 4°C y máximas de 13°C, para el sábado el cielo va a estar despejado. Y para mañana domingo que en esta oportunidad se llevarán a cabo las elecciones, la jornada arrancará con nubosidad parcial hacia el oeste bonaerense y algo nublado al sureste. Hacia la tarde la nubosidad parcial se irá extendiendo por toda la región, sin pronóstico de precipitaciones.

Para enfrentar este frío extremo el SMN realizó una serie de recomendaciones como: Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana. Mantener la casa calefaccionada de forma segura. Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio. Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano. Y prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.