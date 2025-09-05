Innovación, cooperación y empleo: San Vicente avanza en su futuro productivo

La actividad se desarrolló en la histórica Quinta 17 de Octubre y contó con la participación de Martín Wu (Cooperativa PODIUM), Alexandre Roig (Mutual AMAPyD), Alejandro Russo (Presidente de la CAM), Sebastián Beato (Presidente de ACARA), representantes del Grupo LARA y de SMATA, junto a autoridades locales, quienes avanzaron en acuerdos estratégicos que permitirán a San Vicente proyectarse en el comercio internacional, fortaleciendo vínculos con China y potenciando el crecimiento productivo local.

En ese marco, el intendente sanvicentino expresó la relevancia de este primer paso para el distrito: “Hoy es un día muy importante en el Grupo CEDA, un grupo cooperativo y mutual que articula trabajo y producción con una cámara muy importante de China. Todo este gran proyecto que viene a traer trabajo y desarrollo local, se va a territorializar en el Municipio de San Vicente, que estará a la vanguardia del vínculo con China”.

Asimismo, destacó la importancia de los acuerdos que se impulsan desde este espacio ya que “se van a llevar adelante acuerdos estratégicos para el desarrollo, la producción y el trabajo. Esto nos va a permitir que nuestra ciudad sea protagonista del desarrollo y la planificación de nuevos proyectos que van a generar empleo y trabajo”.

Finalmente, Mantegazza subrayó la identidad colectiva del proyecto al agregar que “San Vicente sigue siendo protagonista del trabajo coordinado con mutuales, con cooperativas, con sectores productivos y pymes”.

El Grupo CEDA representa una plataforma inédita para la cooperación entre distintos sectores, donde confluyen el empresariado, el sindicalismo, el mutualismo y la economía social con un mismo objetivo: consolidar un modelo de desarrollo que proyecte a San Vicente hacia el futuro.

De este modo, San Vicente sigue construyendo futuro con organización, cooperación y desarrollo colectivo, generando un escenario propicio para nuevas inversiones y mayor inclusión productiva.