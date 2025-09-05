Se viene una nueva edición de la Expo Empleo en Ingeniería

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) será sede, el próximo miércoles 17 de septiembre, de la Expo Empleo 2025. El evento se llevará a cabo de 9 a 18 horas, en el Edificio Central en Avenida 1 y 47.

“Se trata de una iniciativa que organizamos por tercer año consecutivo y que crece cada vez más, consolidándose como un puente entre nuestros estudiantes, graduados y el mundo del trabajo”, afirmó el director de Vinculación e Inserción Laboral de la Facultad, Sebastián D’Alessandro.

La Expo Empleo reunirá a más de 40 empresas e instituciones que estarán presentes para recibir currículums vitae, ofrecer oportunidades laborales, pasantías, programas para jóvenes profesionales, capacitaciones y cursos de actualización.

Entre las firmas participantes se encuentran: YPF, Grupo Techint, INVAP, Pan American Energy, Huawei, Cervecería y Maltería Quilmes, Flybondi, Loma Negra, Nestlé, Aluar, SACDE, Albano Cozzuol, Grupo Pose, Raizen Argentina, Smurfit Westrock, Essity, Oxbow-Copetro, Pluspetrol, ABB y Aeropuertos Argentina, entre muchas otras.

Además, distintas consultoras de recursos humanos brindarán asesoramiento para la mejora de CVs y la preparación de entrevistas laborales.

La jornada va a contar con stands de empresas e instituciones y un programa de conferencias temáticas sobre desarrollo profesional, oportunidades de inserción laboral y primer empleo. Para el cierre, habrá sorteos con importantes premios entre los asistentes.

La inscripción puede realizarse en: https://bit.ly/ExpoEmpleoIng2025