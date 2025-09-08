Fiesta del Inmigrante: qué actividades se vienen y cuándo serán los eventos fundamentales

La 48° Fiesta Provincial del Inmigrante dio inicio el pasado jueves con una celebración en la parroquia María Auxiliadora. De esta manera, las actividades seguirán vigentes hasta el 12 del próximo mes, con un calendario ya estipulado y lleno de momentos importantes. La propuesta, que convoca de manera anual a miles y miles de personas, une a diferentes naciones con sus comidas, idiomas, bailes y colores. La primera fiesta se realizó en el año 1976 en un esfuerzo de las colectividades que previamente habían conformado la Asociación de Entidades Extranjeras para trabajar unidos en esta celebración anual. Recién dos años después, el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró a Berisso Capital Provincial del Inmigrante y la comuna la dictaminó fiesta de Interés Municipal. A partir de ese momento, año tras año, durante el mes de septiembre y principios de octubre, se realizan los actos de celebración de esa localidad.

Siguiendo con la programación estipulada, el próximo sábado se hará el concurso de comidas típicas “Sabores de Berisso”, en el Club de los Abuelos, mientras que el domingo desde las 15 se dará paso a un momento relevante, ya que será la posta del Inmigrante y encendido de la Lámpara Votiva, en la colectividad griega.

Además, el domingo 21 se llevará a cabo uno de los momentos más emotivos con el Desembarco Simbólico en la explanada del Puerto La Plata. Ese mismo día también habrá patio gastronómico, desde las 12. Ya para el siguiente fin de semana, sábado 27 y domingo 28, habrá festival de colectividades, con danzas clásicas de cada uno de los países en la Carpa Central, en Montevideo entre 10 y 11, al igual que el paseo de artesanos.

Continuando con lo estipulado, ya para octubre, el viernes 3 se hará, desde las 20 y en la Carpa, la elección del Embajador Provincial del Inmigrante. Por su parte, al día siguiente, se procederá a realizar lo mismo pero en este caso para elegir a la Embajadora Provincial del Inmigrante. Durante todo este fin de semana seguirá el patio gastronómico, el paseo de artesanos y las danzas típicas. Así, el otro fin de semana, se dará cierre el domingo con el desfile de clausura desde las 15 por la avenida Montevideo.