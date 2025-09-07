Se desmorona el iceberg más grande del mundo

El iceberg A23a, catalogado como el más grande del mundo y de los más antiguos, ha acelerado su proceso de fragmentación y podría desaparecer completamente en las próximas semanas.

Tras desprenderse de la Antártida hace 40 años, se desplazó a la deriva hacia el norte durante décadas, y al inicio de este año medía unos 3.300 kilómetros cuadrados. En tanto, el pasado agosto su tamaño se había reducido a menos de la mitad Los desprendimientos de icebergs forman parte de un proceso natural, pero la comunidad científica advierte que el ritmo al que estos se producen ha aumentado en los últimos años debido a los cambios climáticos inducidos por la actividad humana.

“La mayoría de los icebergs nunca llegan tan lejos de las gélidas aguas de la Antártida. Este es realmente grande, ha sobrevivido más y ha llegado más lejos”, sostuvo el oceanógrafo Andrew Meijers.