Elecciones en La Plata: corridas, cuchillos, escraches y cortes de luz en una jornada con postales insólitas





La jornada electoral en La Plata y la región se desarrolló entre sobresaltos, anécdotas insólitas y situaciones que sorprendieron tanto a los votantes como a las autoridades. Desde corridas para evitar ser presidente de mesa hasta un fiscal que apareció con un cuchillo, las elecciones dejaron escenas que no pasaron desapercibidas.

Una de las primeras postales insólitas se dio apenas pasadas las 8 de la mañana en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en 7 y 33. Allí, un joven de 21 años intentó escapar corriendo cuando fue convocado para asumir como presidente de mesa ante la ausencia de autoridades designadas. Una mujer, encargada de organizar el acto electoral, pidió ayuda a los oficiales de Seguridad y llamó al joven, que esperaba en la vereda para votar. Al enterarse del motivo, el chico intentó fugarse, pero fue interceptado a media cuadra por la Policía y devuelto al establecimiento. Los testigos quedaron atónitos ante la escena.

Pero ese no fue el único episodio llamativo. En la Escuela Belgrano, ubicada en 9 y 38, un fiscal de La Libertad Avanza generó tensión antes del inicio de la votación al intentar abrir una urna con un cuchillo que llevaba en su mochila. Mientras abría los bolsones con boletas, el arma blanca, envuelta en una funda marrón, cayó al suelo y alertó al resto de los fiscales. El hombre alegó que era una tijera, pero fue invitado a retirarse del colegio por un oficial de Seguridad. Guardó el cuchillo en su auto y luego regresó al aula para seguir con sus funciones. El hecho no pasó a mayores, pero se convirtió en una de las perlitas más comentadas de la jornada.

En paralelo, en el centro de Berisso, un corte de luz afectó gravemente el normal desarrollo del día. Desde calle Nueva York hasta calle 12, el apagón dejó sin electricidad a vecinos, al hospital y a la municipalidad. La falta de información generó malestar: había pasado más de una hora y no se conocían novedades sobre el restablecimiento del servicio.

La jornada también incluyó un escrache al hermano de Adorni, candidato por la Libertad Avanza; un colectivo que transportaba urnas y quedó encajado, y dos jubilados que emocionaron a los presentes con su compromiso cívico, asistiendo puntualmente y colaborando con la organización de los comicios.

Así, entre corridas, cuchillos, fallas eléctricas y gestos ciudadanos, las elecciones en La Plata y alrededores ofrecieron mucho más que votos: dejaron historias para recordar.