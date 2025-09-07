Alerta por la suba de préstamos personales

Según los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos al consumo, utilizados en el último tiempo para solventar gastos cotidianos, crecieron 2,9% a precios constantes en agosto respecto al mes previo.

En tanto, las financiaciones en tarjetas de crédito se expandieron 3,6% mensual a precios constantes y acumularon un aumento interanual de 50,9% real.

A su vez, los créditos personales crecieron en términos reales 2,1% mensual y en los últimos 12 meses acumularon un aumento de 131,1% real.

Para julio, el peso del pago de interés había pasado de representar el 5% del presupuesto familiar en mayo a superar el 8% en julio, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia. Por la suba de tasas de interés aplicada para secar la plaza financiera, agosto arrojará un empeoramiento de estas condiciones.