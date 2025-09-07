Caputo vendió 500 millones de dólares para frenar su precio

El Gobierno nacional llegó financiera y monetariamente con lo justo a las elecciones bonaerenses de este domingo. Para ello, la semana previa anunció, como bien informó diario Hoy, que el Tesoro Nacional podrá intervenir en el precio del dólar.

Si bien es una medida que contradice lo acodado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde el Ejecutivo nacional sostuvieron que la medida fue consensuada con su staff técnico. En tanto, desde el organismo multilateral no hubo expresión al respecto.

En este camino, entre el martes, primera jornada de intervención, y el viernes el Tesoro habría vendido cerca de 500 millones de dólares. El objetivo fue claro: contener el precio del dólar previo a la jornada electoral para mostrar estabilidad. Sin embargo, la maniobra dejó una fuerte señal de debilidad y el Riesgo País superó nuevamente los 900 puntos. Esto encendió luces de alarma sobre la sostenibilidad de la estrategia económica.

Según publicó el diario La Nación, más de la mitad de esas divisas, unos 280 millones de dólares, se habrían colocado en la última rueda antes de las elecciones, en un mercado en el que se operaron 566,5 millones. De esa forma, el Tesoro terminó aportando prácticamente la mitad de los billetes, mientras el Banco Central de la República Argentina (BCR) intensificó su presencia en el mercado de futuros para intentar dar una señal de control.

A su vez, el gasto de 500 millones de dólares tuvo un alto costo: el Gobierno gastó alrededor del 30% de la munición líquida de 1.669 millones de dólares con la que contaba el Tesoro antes de estas intervenciones.

La expectativa del mercado

El Gobierno nacional sólo podría intervenir la próxima semana con los dólares del FMI. Esto es debido a que, por un lado, la cuenta del Tesoro quedó en rojo y, por otro lado, se aproximan vencimientos de deuda con el Club de París, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento por unos 900 millones de dólares.

De esta manera, solo para defender el precio en el techo de la banda de flotación, que se ubica en 1.470 pesos. Esto significaría un aumento de 100 pesos de la divisa norteamericana, lo que produciría otro proceso inflacionario.

Al respecto, el mercado espera para la próxima semana cambios en la política monetaria y cambiaria, que estarían directamente relacionados con el resultado electoral de las legislativas bonaerenses. Si llega a ganar el oficialismo, el FMI podría salir a respaldar la gestión y, por ende, las intervenciones.

Si el resultado, en cambio, marca una derrota clara de los libertarios, se especula que el propio Fondo, que hasta ahora hizo silencio y no dejó trascender ningún apoyo a la estrategia de Milei y el ministro Luis Caputo, puede exigir que se terminen con las intervenciones y se deje disparar el precio de la divisa hasta el techo de la banda.

Cabe repetir: el Gobierno y el BCRA justifican que las intervenciones no se hicieron con los dólares del desembolso del FMI, pero desde la semana próxima solo con esas divisas podrían seguir operando.