La Facultad de Psicología de la UNLP inauguró un nuevo buffet y un espacio para fotocopiado

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sumó dos nuevas obras de infraestructura en su sede central de avenida 122: la ampliación del buffet y la construcción de un nuevo espacio destinado al centro de fotocopiado. El acto fue encabezado por el vicepresidente Académico de la Universidad, Fernando Tauber, acompañado por la decana María Cristina Piro y la vicedecana Andrea Elizabeth Mirc, quienes coincidieron en resaltar la importancia de consolidar espacios que fortalezcan la vida universitaria.

Según informaron desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP, la intervención se desarrolló en dos etapas. Por un lado, se refuncionalizó el comedor ya existente mediante la incorporación de sectores contiguos que hasta ahora eran ocupados por el Centro de Estudiantes y la fotocopiadora. De esta manera, el buffet alcanzó una superficie final de 130 metros cuadrados cubiertos, destinados a uso exclusivo gastronómico. Por otro lado, se construyó un edificio anexo de casi 100 metros cuadrados (76 cubiertos y 24 semicubiertos) para trasladar el servicio de fotocopiado, con el objetivo de descongestionar el edificio central y brindar un ámbito más adecuado para el alto tránsito que genera la demanda estudiantil.

Durante la inauguración, Tauber destacó el esfuerzo de la Universidad para sostener este tipo de proyectos en un contexto de dificultades presupuestarias: “Desde la UNLP hacemos un gran esfuerzo para completar las obras porque estamos convencidos de que es necesario adaptar la infraestructura edilicia para optimizar las condiciones académicas, de cursada, de investigación, pero también de esparcimiento, para seguir ofreciendo una formación de calidad para nuestros estudiantes”.

La decana Piro coincidió en la relevancia social de los nuevos espacios y agregó: “Estas obras nos permiten construir comunidad, un valor muy auspicioso en un momento donde el lazo social está tan denostado”.

Desde la Secretaría de Obras resaltaron que el buffet será un punto estratégico para centralizar la actividad gastronómica y al mismo tiempo aprovechar las condiciones paisajísticas del predio, favoreciendo la realización de actividades sociales de toda la comunidad académica.