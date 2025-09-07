La Secretaría de seguridad refuerza la vigilancia en toda La Plata

La Secretaría de Seguridad de La Plata, bajo la coordinación de Diego Pepe, se encuentra trabajando de manera intensiva en toda la ciudad para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Según indicó Pepe, “todo viene normal. Hubo algunas incidencias menores en la apertura de mesas porque no se presentaron los presidentes, pero se fue cubriendo y luego el desarrollo fue normal”.

Sobre un episodio ocurrido en el Colegio Nacional, donde estuvo presente el candidato Francisco Adorni, Pepe aclaró que “algunos profesionales se acercaron a responder algunas cuestiones, pero al margen de eso, no hubo violencia ni problemas mayores. Todo se resolvió enseguida”.

El responsable de seguridad también destacó la operatividad de las comisarías: “El personal habitual de los domingos está cumpliendo funciones y el Comando de Patrullas asegura la cobertura total, con refuerzos adicionales, especialmente con motos para patrullaje preventivo en las calles”.

Además, informó que se ha previsto cobertura específica en los bunkers de los distintos partidos políticos, así como en las zonas céntricas de la ciudad, garantizando que toda la jornada se desarrolle de manera ordenada y segura.

Pepe resaltó la importancia de mantener la coordinación entre todas las áreas involucradas para que los votantes puedan acudir a las urnas con tranquilidad y confiando en que la seguridad está garantizada hasta el cierre de la elección.